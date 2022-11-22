Украине предрекли дефицит продовольствия из-за перебоев с электричеством

Из-за отключений электроэнергии на Украине могут вырасти цены на овощи, возможен дефицит яиц и мяса птицы. Об этом 22 ноября сообщил местный портал UBR.

Как пояснил изданию зампредседателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, для отопления и охлаждения хранилищ овощей необходимо электричество, но из-за его отключений используются дизельные генераторы, что в четыре раза дороже, чем при централизованном электроснабжении.

Директор Союза птицеводов Украины Сергей Карпенко, в свою очередь, рассказал, что постоянные отключения электричества негативно сказываются на работе птицефабрик, увеличивая себестоимость производства и нарушая технологический процесс.

Ранее, 18 ноября, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя. Он отметил, что «только на протяжении 15 ноября Россия выпустила по украинским городам около 100 ракет».

Накануне украинские СМИ сообщили о ракетной атаке по объектам инфраструктуры на Украине. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

15 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. По данным украинских СМИ, это был самый масштабный единовременный ракетный удар по целям в стране с начала российской специальной военной операции.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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