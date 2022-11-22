Один человек погиб и один пострадал при пожаре на западе Москвы
На западе Москвы произошел пожар в жилом доме, в результате которого один человек погиб и еще один пострадал. Об этом стало известно во вторник, 22 ноября.
По информации «Известий», инцидент произошел в квартире одного из домов на улице Багрицкого. Возгорание случилось в квартире на девятом этаже.
По данным МЧС, в 21:45 пожар удалось ликвидировать, площадь возгорания составила 7 кв. м.
Сообщается, что пострадавший находится в тяжелом состоянии.
Накануне пожар произошел в 40-этажном доме в центре Москвы. Жильцы самостоятельно эвакуировались из здания. Сведений о пострадавших не поступало.