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Один человек погиб и один пострадал при пожаре на западе Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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На западе Москвы произошел пожар в жилом доме, в результате которого один человек погиб и еще один пострадал. Об этом стало известно во вторник, 22 ноября.

По информации «Известий», инцидент произошел в квартире одного из домов на улице Багрицкого. Возгорание случилось в квартире на девятом этаже.

По данным МЧС, в 21:45 пожар удалось ликвидировать, площадь возгорания составила 7 кв. м.

Сообщается, что пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Накануне пожар произошел в 40-этажном доме в центре Москвы. Жильцы самостоятельно эвакуировались из здания. Сведений о пострадавших не поступало.

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