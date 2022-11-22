Мужчина утонул в озере в Тверской области

В озере Улин в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области утонул мужчина. Об этом во вторник, 22 ноября, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Информация об инциденте поступила на пульт дежурного ранее в этот день. Тело 49-летнего мужчины достали из воды и передали полиции.

«На месте работали 11 человек и пять спецмашин, в том числе от МЧС — пять человек и две единицы техники», — говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия неизвестны, они выясняются.

10 октября сообщалось, что в Себежском районе Псковской области во время рыбалки утонул 39-летний мужчина. Его тело извлекли из воды спасатели, оно находилось в 50 м от берега на глубине 2–4 м.