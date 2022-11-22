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В Калуге притворившаяся гадалкой женщина украла у мужчины 55 тыс. рублей

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В Калуге во время «снятия порчи» лжегадалка украла у мужчины 55 тыс. рублей. Об этом во вторник, 22 ноября, пишет газета «Весть» со ссылкой на региональную прокуратуру.

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Как отметили в ведомстве, 59-летняя женщина признала вину и рассказала, что уже потратила деньги.

Потерпевший рассказал, что его встреча с женщиной произошла на привокзальной площади. Они не были знакомы. Лжегадалка подошла к нему и предложила предсказать будущее по ладони. Затем она сообщила, что на мужчине якобы лежит порча, и предложила помощь.

Женщина провела «ритуал», во время которого взмахивала руками и прикасалась к одежде. После него она уверила мужчину, что порча снята и ушла. Позднее пострадавший обнаружил пропажу денег.

По факту инцидента возбудили уголовное дело. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в этот день сообщалось о мошенничестве в отношении жительницы Амурской области. Злоумышленники убедили потерпевшую, что деньги с ее счета по генеральной доверенности пытается снять однофамилец. Женщина согласилась обналичить вклад и перечислила на посторонние счета больше 3,3 млн рублей.

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