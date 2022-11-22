Один человек погиб в ДТП в Орле

Один человек погиб в результате автомобильной аварии в Орле. Об этом пишет InfoOrel.ru во вторник, 22 ноября, со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел в этот же день в 08:30. Водитель 1982 года рождения за рулем Volkswagen ехал по Рощинской улице в сторону Московского шоссе. У дома 29 он врезался в опору ЛЭП.

В результате мужчина от полученных травм скончался на месте. Пассажирка автомобиля 1982 года рождения получила травмы и была госпитализирована.

Причины инцидента выясняются.

21 ноября на трассе в Пителинском районе Рязанской области столкнулись Hyundai Getz и большегруз Iveco. Погибли пожилые водитель и пассажирка легковушки.