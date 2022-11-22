Несмотря на потерю $100 млрд, Маск остается самым богатым человеком в мире

Маск потерял за год более $100 млрд, сообщает Bloomberg. Убытки бизнесмена больше, чем у других в индексе миллиардеров, передает телеканал «Известия». При этом Маск до сих пор остается самым богатым человеком в мире. Состояние предпринимателя превышает $169,8 млрд. По данным аналитиков, убытки Маска связаны с падением акций Tesla. Показатель опустился до самого низкого уровня 21 ноября. Корпорация столкнулась с резким ростом цен на сырье. Из-за неисправностей пришлось отозвать более 300 тыс. электромобилей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.