Тропических животных Ленинградского зоопарка перевели в теплые павильоны

В Ленинградском зоопарке тропических животных перевели в крытые теплые павильоны. Об этом во вторник, 22 ноября, пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

«На улице остаются животные, которые привычны к холодам. У приматов вольеры с возможностью лазать: большие, высокие», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также рассказали, что стараются добавлять в рацион животных сезонные фрукты и овощи.

«Условно, если сейчас вот закончился сезон арбузов, тыкв, кабачков, то будем их больше добавлять в рацион», — рассказали в зоопарке.

2 ноября стало известно о появлении в Москве детенышей у самой ядовитой змеи в мире — материкового тайпана Маккоя. Змея отложила яйца в террариуме Московского зоопарка еще 16 июля. Материковые тайпаны в природе не заботятся о детенышах, поэтому зоологи сразу же забрали кладку в инкубатор.