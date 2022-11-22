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Генпрокуратура Украины начала расследование против расстрелянных военнопленных РФ

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Генеральная прокуратура Украины начала расследование против расстрелянных российских военнопленных. Об этом сообщается во вторник, 22 ноября, в Telegram-канале ведомства.

«Прокуратура ввела в Единый реестр досудебных разбирательств сведения по факту совершения военнослужащими ВС РФ вероломства. Начато уголовное производство по статье нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Обмен по пунктам: из плена возвращены 107 российских военнослужащих
Всем им уже оказывается медицинская и психологическая помощь

Также отмечается, что российские военные, якобы имитируя сдачу в плен, открыли огонь по украинским военнослужащим.

15 ноября в одном из украинских Telegram-каналов появилось видео, на котором зафиксированы тела по меньшей мере 10 российских пленных солдат. На кадрах видно, что убитые безоружны. Позднее американская газета The New York Times подтвердила подлинность кадров.

18 ноября в Минобороны РФ заявили, что украинские боевики совершили преднамеренное убийство выстрелом в голову по меньшей мере 10 обездвиженных военных РФ. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Тогда же председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев сообщил, что информация о казни военнопленных будет направлена по 2 тыс. адресов, в том числе в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет делать всё возможное, чтобы обратить внимание на расстрел российских военнопленных и привлечь к ответственности всех участников преступления.

На следующий день Госдума РФ приняла заявление, в котором депутаты призывают парламенты стран мира осудить действия украинских нацистов, расстрелявших безоружных российских военнопленных.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса.

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