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Месси оценил поражение Аргентины на старте ЧМ фразой «нам нет оправданий»
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Месси заявил, что Аргентине нет оправданий за поражение от Саудовской Аравии на ЧМ-2022

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У команды Аргентины нет никаких оправданий после поражения от Саудовской Аравии на старте чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом 22 ноября заявил капитан аргентинской сборной Лионель Месси.

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«У нас нет никаких оправданий. Мы будем сплоченнее, чем когда-либо. Это сильная группа, что мы и увидели. Теперь мы оказались в той ситуации, в которой не были долгое время. Это очень тяжелый удар для всех, мы не ожидали, что всё так начнется», — приводятся слова Месси в аккаунте сборной в Twitter.

Ранее в этот день сборная Аргентины потерпела поражение от команды Саудовской Аравии со счетом 2:1. При этом арбитр не засчитал еще три гола аргентинцев из-за офсайдов.

В ходе игры защитник сборной Саудовской Аравии Яссер Аль-Шахрани потерял сознание после столкновения с вратарем своей команды Мохаммедом Аль-Оваисом. Игрока унесли с поля на носилках.

26 ноября аргентинцы сыграют против команды Мексики.

Церемония открытия ЧМ-2022 состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур. На поле прошел парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.

По итогам отборочных соревнований ЧМ-2022 среди европейских команд сборная России заняла второе место и должна была сыграть в плей-офф за право попасть на чемпионат. Однако в феврале ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от своих соревнований на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, из-за чего россияне пропустили «стыки» и не смогли квалифицироваться на ЧМ-2022.

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