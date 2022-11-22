МЧС предупредило жителей Ленобласти о гололедице

С 23 по 25 ноября в Ленинградской области прогнозируется гололедица. Об этом во вторник, 22 ноября, пишет 78.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

В ведомстве предупредили, что в таких условиях повышается вероятность аварий на дорогах. В связи с этим спасатели посоветовали сменить автомобильную резину на зимнюю.

Пешеходам, которые могут поскользнуться и упасть на скользкой дороге, посоветовали приклеивать к подошве кусочки пластыря. Пожилым людям нужно брать с собой трость с резиновым наконечником или острую палку.

Ранее 22 ноября главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что из-за ледяного дождя, который наблюдается в городе, предстоящей ночью прогнозируется образование гололеда. А в последующие дни в столичном регионе ожидаются осадки в виде снега.