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Эксперт рассказала об опасности массажа в домашних условиях

Массажист Попова: массаж в домашних условиях может привести к защемлению нерва или смещению межпозвоночных дисков
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Фото: Global Look Press/Виктор Лисицын
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Массаж в домашних условиях может привести к защемлению нерва, а впоследствии и к онемению пальцев конечностей. Об этом во вторник, 22 ноября, заявила массажист Мария Попова.

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По ее словам, особенно опасен домашний массаж в области спины, так как там находится нервный ствол, который соединяется со спинным мозгом.

«Главное правило любого массажиста: не трогать позвоночник. Профессионалы, если они, конечно, не остеопаты, всегда работают вдоль позвоночника, чтобы проработать мышечные зажимы и нервную систему», — рассказала массажист «Газете.Ru».

Она подчеркнула, что ни в коем случае нельзя при домашнем массаже активно давить, заворачивать руки, пытается потянуть шею или ходить по спине ногами, так как это может привести к защемлению нерва или смещению межпозвоночных дисков.

Попова отметила, что дома можно делать только расслабляющий массаж — с легкими поглаживаниями, почесываниями и постукиваниями.

18 июня врач-дерматовенеролог Алексей Едемский рассказал, что массаж лица малоэффективен при морщинах и заломах. Кроме того, по его словам, неправильная техника массажа может способствовать растяжению кожи, а непрофессиональный фейсбилдинг может стать причиной птоза — опущения мягкий тканей века.

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