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В Севастополе вырастут коммунальные тарифы

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В Севастополе с 1 декабря на 9% вырастут коммунальные тарифы. Об этом во вторник, 22 ноября, пишет «Новый Севастополь» со ссылкой на городское управление по тарифам.

«Утвержден индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, который составил 9% с 1 декабря», — говорится в сообщении.

Как отметили в управлении, это значит, что совокупная плата за коммунальные услуги за декабрь и дальнейшие месяцы не должна быть выше платы за ноябрь 2022 года более чем на 9%.

Уточняется, что повышение платы связано с увеличением стоимости энергоресурсов.

Как пишет ИА «Крыминформ», следующий пересмотр тарифов запланирован на 1 июля 2024 года.

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