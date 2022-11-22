В Самаре начали монтировать светодиодные «фонтаны»

В Самаре специалисты «Самарагорсвета» начали монтаж светодиодных «фонтанов» к Новому году. Об этом во вторник, 22 ноября, пишет НИА «Самара» со ссылкой на муниципальное предприятие.

Самый масштабный «фонтан» установят на склоне у площади Славы. Здесь идут самые трудоемкие работы. Сначала здесь появятся металлоконструкции каскада, которые будут имитировать волны. После этого на каркасе разместят 66 светодиодных лент с динамическим эффектом. В верхней части и по бокам появятся отдельные фигуры, которые дополнят композицию. Общий вес конструкции составляет около 16 т. Работы планируют завершить в начале декабря.

Работы по установке новогодней иллюминации ведут и в других частях города. Так, по всему городу разместят еще 11 подобных «фонтанов». Подключать их будут по мере готовности — синхронно с уличным освещением.

Параллельно с установкой «фонтанов» на деревьях закрепляют светящиеся гирлянды, занимаются консолями. В общей сложности в городе работают 12 бригад «Самарагорсвета».

Как уточняется в материале, украшения уберут лишь в конце зимы.

Ранее сообщалось, что в ноябре россияне стали чаще покупать елочные украшения: к середине месяца число таких заказов выросло в 3,3 раза по сравнению с октябрем. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса доставки продуктов «СберМаркет», поступившие в редакцию «Известий». К концу ноября россияне купят в 22 раза больше новогодних украшений, чем в октябре. А в декабре спрос может вырасти еще на 600%.