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«Россети» подключат новые жилые микрорайоны в Воронежской области

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Фото: t.me/rosseti_official
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До конца года группа «Россети» запустит два центра питания в Воронежской области для электроснабжения новых жилых микрорайонов. Об этом сообщил гендиректор компании Андрей Рюмин на рабочей встрече в Москве с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.

«Ключевые пуски 2022 года связаны с развитием социального сектора. Это высокотехнологичная подстанция 110 кВ «Отрадное», которая обеспечит мощностью жилой комплекс «Черемушки» в пригороде Воронежа, и новый центр питания 35 кВ в Рамонском районе», — уточнил Рюмин. По его словам, также планируется модернизировать сетевые объекты высокого класса напряжения, «что позволит увеличить надежность электроснабжения региона».

Гендиректор «Россетей» подчеркнул, что в последние годы компания реализовала в регионе несколько проектов, ориентированных на рост промышленности. В частности, была расширена узловая подстанция 220 кВ «Южная» для электроснабжения резидентов индустриального парка «Масловский» и особой экономической зоны «Центр».

В свою очередь губернатор Воронежской области отметил, что за два года компания выполнила «объемную инвестпрограмму», построила и реконструировала объекты электроэнергетики, «необходимые для социально-экономического развития региона и надежного электроснабжения потребителей».

Кроме того, на встрече поднимался вопрос дальнейших планов «Россетей» относительно инвестиций. Рюмин заявил, что суммарный объем вложений до конца 2024 года составит порядка 10 млрд рублей. Обсуждались и такие темы, как повышение тарифов на электроэнергию в пределах установленной федеральной нормы и готовность сетевых объектов к осенне-зимнему периоду. Было отмечено, что ремонтная программа выполнена в срок, а объем финансирования мероприятий составил почти 800 млн рублей.

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