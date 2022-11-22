The Leak узнал о планах Цукерберга покинуть компанию Meta

Глава американской компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг планирует оставить должность в 2023 году. Об этом сообщает портал The Leak, ссылаясь на источник.

Почему Цукерберг планирует уйти с должности, не сообщается. Между тем источник указал, что это решение не повлияет на многомиллиардный проект метавселенной.

В конце сентября агентство Bloomberg сообщило, что Цукерберг объявил о приостановке найма новых сотрудников, а также о сокращении бюджетов большинства команд для уменьшения расходов.

В феврале акции Meta обвалились на 22% на постторгах. Корпорация ожидает, что затрат в этом году будет значительно больше, чем в прошлом. Отмечалось, что в 2022-м Цукербергу придется вложить в компанию до $95 млрд, против $71 млрд годом ранее. Помимо этого, на рост Meta влияет конкуренция за внимание пользователей с другими социальными сетями.

В июле прошлого года Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) объявил, что намерен создать метавселенную. Она, по словам Цукерберга, предоставит большие возможности людям творческих профессий, тем, кто хочет жить и работать вдали от центра города, а также проживающим на территориях, на которых ограничен доступ к образованию или объектам рекреации.

Спустя несколько месяцев, 28 октября, Цукерберг объявил о переименовании Facebook в Meta.