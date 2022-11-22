Экс-мэр Тамбова получил условный срок за мошенничество

В Тамбове Ленинский районный суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере бывшего мэра города Александра Боброва. Он был приговорен к четырем годам условно. Об этом во вторник, 22 ноября, пишет ИА «Абирег» со ссылкой на пресс-службу суда.

По тому же делу экс-главу ООО «Бюро городского дизайна» Илью Макарова приговорили к 2,5 года лишения свободы условно.

По информации суда, в конце 2010 года Бобров, используя служебное положение, незаконно приобрел автомобиль LEXUS LS 460 для служебных целей, а затем продал его компании Макарова. После чего ООО «Бюро городского дизайна» передало авто в аренду мэрии.

Как отмечают местные СМИ, ранее суд прекратил производство по делу о злоупотреблении в отношении Боброва из-за истечения сроков давности. Дело было возбуждено в ноябре 2018 года.

Бобров был мэром Тамбова с 2010 по 2015 год.