Путин и Алиев обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры двух стран обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества в сфере энергетики. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 22 ноября.

В ходе разговора также были рассмотрены вопросы осуществления достигнутых в Сочи 31 октября договоренностей.

«Рассмотрены вопросы практической реализации достигнутых в Сочи 31 октября договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, а также предыдущих совместных заявлений трех стран на высшем уровне. Подчеркнута важность продолжения работы в трехстороннем формате по обеспечению безопасности на азербайджано-армянской границе и восстановлению транспортных связей на Южном Кавказе», — говорится в сообщении.

Предыдущий разговор российского и азербайджанского лидеров состоялся 17 ноября. Стороны обсудили вопросы сотрудничества стран в торгово-экономической и энергетической областях.

До этого, 31 октября в Сочи прошел трехсторонний саммит Россия – Армения – Азербайджан по обсуждению ситуации в Нагорном Карабахе. Встреча продолжалась более двух часов. Вместе с Путиным и Алиевым в ней участвовал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В совместном заявлении лидеры трех стран подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном. Отмечалось, что в ходе прошедшего саммита Россия, Армения и Азербайджан показали способность договариваться о будущем.

Президент Азербайджана поблагодарил Путина за его роль в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе. Кроме того, он подчеркнул, что Баку выдвинул пять основных принципов для нормализации отношений с Ереваном.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.