«Известия» показали кадры артиллерийских боев с ВСУ под Артемовском

ВС РФ артиллерией крупного калибра пробивают бронь северных окраин Артемовска, чтобы перебить канал поставок и укрепрайоны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры артиллерийских боев во вторник, 22 ноября, показал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Сейчас артиллерия работает в круглосуточном режиме, удары самоходных установок контролирует авиаразведка. Укрепрайон ВСУ оказывается под плотным огнем.

После артиллерии работу ведет подразделение российских десантников.

Днем ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что ВСУ отказались от наступательных действий и перешли в глухую оборону в районах Артемовска и Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР). ВСУ приняли такое решение, по словам Марочко, из-за ежедневных потерь живой силы и техники.

19 ноября врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные продвигаются по всей линии фронта. Он также добавил, что ВС РФ постепенно освобождают Артемовск.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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