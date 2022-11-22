Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин и Алиев обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики
Мир
В США не стали считать перезагрузкой встречу Байдена и Си Цзиньпина на G20
Туризм
Чехия запретила аэропортный транзит без виз для граждан РФ
Культура
Спилберг получит почетного «Золотого медведя» Берлинале за вклад в кинематограф
Экономика
Эксперт назвал неподъемной для «Молдовагаза» сумму долга перед «Газпромом»
Мир
Журналист Bild получил предупреждение за радужную ленту на ЧМ в Катаре
Мир
Сенаторы США попросили Белый дом передать Киеву ударные беспилотники
Пресс-релизы
Олеся Носова заняла пост гендиректора и главного редактора медиагруппы «Комсомольская правда»
Мир
ЕК предложила ввести ограничение цены на газ в размере €275 за 1 МВт·ч
Мир
США предоставили Украине $4,5 млрд в качестве прямой бюджетной поддержки
Спорт
Сборные Дании и Туниса сыграли вничью на ЧМ-2022 по футболу
Спорт
Месси оценил поражение Аргентины на старте ЧМ фразой «нам нет оправданий»
Сюжет:

«Известия» показали кадры артиллерийских боев с ВСУ под Артемовском

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ВС РФ артиллерией крупного калибра пробивают бронь северных окраин Артемовска, чтобы перебить канал поставок и укрепрайоны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры артиллерийских боев во вторник, 22 ноября, показал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Сейчас артиллерия работает в круглосуточном режиме, удары самоходных установок контролирует авиаразведка. Укрепрайон ВСУ оказывается под плотным огнем.

«У них не хватает сил и средств для обороны»
Знаменитая 100-я бригада Народной милиции ДНР взяла штурмом крупный укрепрайон у поселка Невельское

После артиллерии работу ведет подразделение российских десантников.

Днем ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что ВСУ отказались от наступательных действий и перешли в глухую оборону в районах Артемовска и Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР). ВСУ приняли такое решение, по словам Марочко, из-за ежедневных потерь живой силы и техники.

19 ноября врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные продвигаются по всей линии фронта. Он также добавил, что ВС РФ постепенно освобождают Артемовск.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022