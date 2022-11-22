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В Курске начали подготовку к работе платных парковок

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Мэрия Курска начала подготовку к заключению контракта на модернизацию системы управления платными парковками. Об этом пишет ИА «Абирег» со ссылкой на мэра города Игоря Куцака.

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Сейчас ведутся подготовка нормативных документов и отработка взаимодействия специализированного строительно-эксплуатационного предприятия Курска и Госавтоинспекции.

Согласно контракту, подрядчик должен будет обновить модули управления льготами и тарифам, интеграции с системами фото- и видеофиксации и отчетности, SMS-платежей и других инструментов.

Как отмечается в материале, сначала комплексами фото- и видеофиксации оборудуют 410 из 1,12 тыс. парковочных мест, которые находятся на центральных и прилегающих улицах города.

Тарифы будут зависеть от места парковки и времени суток, а также от дня. Сейчас размеры оплаты проходят согласование. Оплатить парковку можно будет со счета мобильного оператора, банковской картой, через личный кабинет на сайте или мобильное приложение, а также с помощью SMS-платежей. За неуплату будут предусмотрены штрафы и эвакуация автомобиля.

Отмечается, что после введения платных парковок жителям дадут тестовое время, за которое они смогут привыкнуть к новым мерам.

Ранее, 27 октября, сообщалось, что в Москве пока не планируется увеличивать верхнюю планку тарифа за парковку в размере 450 рублей в час.

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