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Эксперт оценил возможность подрыва господства доллара из-за цифрового юаня

Инвестиционный эксперт Шатов оценил вероятность угрозы цифрового юаня для господства американского доллара
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Партнер инвестиционной компании Capital Lab Евгений Шатов оценил 22 ноября в беседе с «Известиями» вероятность угрозы цифрового юаня для господства американского доллара.

Криптовая история: США признали цифровой юань угрозой доллару
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Во вторник об этом сообщил обозреватель газеты The Wall Street Journal Кевин Уорш. По его мнению, китайский цифровой юань угрожает не только господству доллара, но и гегемонии США в целом. На основании этого журналист призвал Вашингтон создать свою версию цифрового доллара для возможности равной конкуренции с Пекином в будущем.

Так, по мнению Шатова, говорить об угрозе господству американского доллара пока слишком рано.

«По крайней мере, на данный момент эта валюта [цифровой юань] будет сосредоточена в первую очередь на домашнем использовании. Международное использование — это очень сложный вопрос, проработка которого потребует длительного времени. Цифровой юань — это средство повышения эффективности денежно-кредитной политики Китая и трансграничного использования с партнерами, которые, как правило, торгуют товарами и услугами с Китаем, в меньшей степени с крупными экономиками, такими как США», — пояснил эксперт.

Между тем он не исключил, что в долгосрочной перспективе возможность трансграничного использования цифрового юаня может расшириться. Также Шатов указал, что в любом случае США всеми силами будут противостоять в этом вопросе Китаю. По его словам, администрация президента США Джо Байдена усилила контроль за продвижением Китая к цифровому юаню на фоне опасений, что он может начать долгосрочную попытку вытеснить доллар.

13 октября турецкое издание Sabah заявило, что доллар США пережил свою полезность в качестве резервной валюты, о чем свидетельствует тот факт, что всё больше государств отдают предпочтение золоту. Отмечается, что решающую роль в этом процессе сыграло противостояние Вашингтона и Москвы.

12 апреля доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова указала, что властям США не удастся остановить начавшуюся в мире дедолларизацию. Этот процесс, как пояснила эксперт, является следствием изменения баланса сил в мировой экономической системе, обусловленного появлением новых сильных игроков из числа влиятельных стран.

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