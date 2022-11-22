Эксперт оценил возможность подрыва господства доллара из-за цифрового юаня

Партнер инвестиционной компании Capital Lab Евгений Шатов оценил 22 ноября в беседе с «Известиями» вероятность угрозы цифрового юаня для господства американского доллара.

Во вторник об этом сообщил обозреватель газеты The Wall Street Journal Кевин Уорш. По его мнению, китайский цифровой юань угрожает не только господству доллара, но и гегемонии США в целом. На основании этого журналист призвал Вашингтон создать свою версию цифрового доллара для возможности равной конкуренции с Пекином в будущем.

Так, по мнению Шатова, говорить об угрозе господству американского доллара пока слишком рано.

«По крайней мере, на данный момент эта валюта [цифровой юань] будет сосредоточена в первую очередь на домашнем использовании. Международное использование — это очень сложный вопрос, проработка которого потребует длительного времени. Цифровой юань — это средство повышения эффективности денежно-кредитной политики Китая и трансграничного использования с партнерами, которые, как правило, торгуют товарами и услугами с Китаем, в меньшей степени с крупными экономиками, такими как США», — пояснил эксперт.

Между тем он не исключил, что в долгосрочной перспективе возможность трансграничного использования цифрового юаня может расшириться. Также Шатов указал, что в любом случае США всеми силами будут противостоять в этом вопросе Китаю. По его словам, администрация президента США Джо Байдена усилила контроль за продвижением Китая к цифровому юаню на фоне опасений, что он может начать долгосрочную попытку вытеснить доллар.

13 октября турецкое издание Sabah заявило, что доллар США пережил свою полезность в качестве резервной валюты, о чем свидетельствует тот факт, что всё больше государств отдают предпочтение золоту. Отмечается, что решающую роль в этом процессе сыграло противостояние Вашингтона и Москвы.

12 апреля доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова указала, что властям США не удастся остановить начавшуюся в мире дедолларизацию. Этот процесс, как пояснила эксперт, является следствием изменения баланса сил в мировой экономической системе, обусловленного появлением новых сильных игроков из числа влиятельных стран.