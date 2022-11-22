Синоптик предупредил об обильных осадках в Приморье

В ближайшее время в Приморском крае ожидается неустойчивая погода с обильными осадками. Об этом пишет zr.media со ссылкой на главу Примгидромета Бориса Кубая.

По словам специалиста, сейчас над регионом постепенно оседает высотная фронтальная зона, которая идет с севера на юг.

До 27 ноября прогнозируются дожди. Затем в регион придет похолодание. После 28 ноября на юге региона прогнозируется снег.

По словам Кубая, самым холодным днем станет 1 декабря. Температура воздуха во Владивостоке опустится до –12…–15 градусов, а по региону — до –25…–30 градусов.

Ранее 22 ноября главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что из-за ледяного дождя, который наблюдается в городе, предстоящей ночью прогнозируется образование гололеда. А в последующие дни в столичном регионе ожидаются осадки в виде снега.