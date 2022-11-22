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Отправляясь в плавание

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Фото: Тан Кэ/China Economic Vision

16 мая 2022 года. Двухтопливное судно ледового класса Botnia Enabler покидает строительную базу «Volkswagen Яньтай» в провинции Шаньдун

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Фото: Лю Чжэньцин/China Economic Vision

Судостроительная компания «Синьцянь» использовала возобновление навигации по всему водному пути реки Вуцзян, чтобы ускорить модернизацию предприятия

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Фото: Лю Вэйдун/China Economic Vision

27 июля 2022 года. В судостроительном промышленном парке Ичан в городе Жицзян (провинция Хубэй) идет строительство судов грузоподъемностью 10 000 т

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Фото: Дэн Ган/China Economic Vision

15 июня 2022 года. Рабочие собирают судно на заводе Zhejiang Tenglong Shipbuilding Co Ltd в порту Цзяошань (провинция Чжэцзян)

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Фото: Сюй Цунцзюнь/China Economic Vision

11 августа 2022 года. Производственно-складское и разгрузочное судно проекта N999, построенное компанией COSCO Shipping Offshore & Marine, в Цидуне

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Фото: Ван Мэйянь/China Economic Vision

8 апреля 2022 года. Судоремонтники проводят ватерлинию для судна, готовящегося к отплытию, на предприятии COSCO Shipping Heavy Industry в Гуандуне

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