Отправляясь в плавание
16 мая 2022 года. Двухтопливное судно ледового класса Botnia Enabler покидает строительную базу «Volkswagen Яньтай» в провинции Шаньдун
Судостроительная компания «Синьцянь» использовала возобновление навигации по всему водному пути реки Вуцзян, чтобы ускорить модернизацию предприятия
27 июля 2022 года. В судостроительном промышленном парке Ичан в городе Жицзян (провинция Хубэй) идет строительство судов грузоподъемностью 10 000 т
15 июня 2022 года. Рабочие собирают судно на заводе Zhejiang Tenglong Shipbuilding Co Ltd в порту Цзяошань (провинция Чжэцзян)
11 августа 2022 года. Производственно-складское и разгрузочное судно проекта N999, построенное компанией COSCO Shipping Offshore & Marine, в Цидуне
8 апреля 2022 года. Судоремонтники проводят ватерлинию для судна, готовящегося к отплытию, на предприятии COSCO Shipping Heavy Industry в Гуандуне