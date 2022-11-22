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Появились видеокадры еще одного возможного расстрела российских военнопленных

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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В Сети появилось видео еще одного возможного расстрела украинскими боевиками российских военнопленных. Его опубликовал Telegram-канал «Оперативные сводки» во вторник, 22 ноября.

Обмен по пунктам: из плена возвращены 107 российских военнослужащих
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На опубликованных кадрах видно, как расстреливают группу из нескольких человек, лежащих головой вниз и одетых в российскую военную форму. Расстрел ведет неизвестный в украинской форме.

Когда и кто снял данный видеоролик, неизвестно.

Российские власти пока не давали комментариев по этому поводу.

До этого, 12 ноября, в одном из Telegram-каналов украинских неонацистов опубликовали видео, на котором зафиксированы тела по меньшей мере 11 российских пленных солдат. На кадрах видно, что убитые безоружны. Отмечается, что инцидент произошел в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР).

18 ноября в Минобороны заявили, что украинские боевики совершили намеренное убийство выстрелами в голову более 10 попавших в плен российских военнослужащих. В тот же день журналист Bild Джулиан Рёпке выступил с призывом расследовать инцидент с расстрелом российских пленных украинскими боевиками.

19 ноября комиссия по международному сотрудничеству Совета по правам человека при президенте России призвала к международному расследованию преступлений украинских боевиков и иностранных наемников.

21 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет делать всё, что возможно в рамках международных механизмов, чтобы обратить внимание на расстрел российских военнопленных и призвать к порядку и закону тех, кто к нему может быть причастен.

На следующий день Госдума РФ приняла заявление, в котором депутаты призывают парламенты стран мира осудить действия украинских нацистов, расстрелявших безоружных российских военнопленных.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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