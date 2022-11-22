Актер из сериала «Метод» обратился в полицию из-за пропажи сына

Актер из сериала «Метод» Олег Куртанидзе обратился в полицию из-за пропажи 33-летнего сына. По данным источника «Известий», актер потерял связь с ним в начале ноября.

Отмечается, что тогда они в последний раз переписывались в соцсетях, после чего мужчина перестал отвечать на звонки отца.

По предварительным данным, сын Куртанидзе освободился из петербургского СИЗО за день до их последнего разговора. Пропавший написал отцу, что поедет в другой город к матери.

Олег Куртанидзе — российский актер и режиссер. Наиболее известен по ролям в сериалах «Метод», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и др.

2 октября сообщалось, что российский музыкант Константин Легостаев пропал без вести в Сочи. Он якобы решил искупаться в море и так и не вернулся на берег. На следующий день пропавший был найден живым. Его заметили на улице жители Сочи.