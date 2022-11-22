В Госдепе оценили прошедшие в Казахстане президентские выборы
США готовы работать с победившим на выборах президента Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, но полагают, что голосование прошло без достаточной конкуренции. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба Госдепа.
Досрочные президентские выборы в республике состоялись 20 ноября. Победу с 81,31% голосов одержал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.
«Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с президентом Токаевым и его правительством для достижения наших общих целей», — говорится в заявлении.
Кроме того, подчеркивается, что США одобряют предложенные Токаевым реформы и призывают правительство к их реализации.
При этом отмечается, что США разделяют предварительные оценки Бюро по демократическим институтам и правам человека, что выборам не хватало «значительной политической конкуренции», пишет «Газета.Ru».
В Госдепе рекомендовали Астане последовать рекомендации Бюро на парламентских выборах в 2023 году.
Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана, а в посольстве России в Астане отметили, что президентские выборы продемонстрировали высокий уровень проведения электорального процесса.