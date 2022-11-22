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Балканист назвал будущего президента Словении наименее антироссийским кандидатом

Балканист Бондаренко: Пирц-Мусар, победившая на президентских выборах в Словении, является наименее антироссийским кандидатом
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Фото: REUTERS/Borut Zivulovic
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Наташа Пирц-Мусар, победившая во втором туре президентских выборов в Словении после обработки 100% бюллетеней, является «наименее антироссийским кандидатом». Об этом 22 ноября «Известиям» заявил балканист Олег Бондаренко.

Он отметил, что Пирс-Мусар — первая женщина на посту президента Словении, она была адвокатом жены экс-президента США Дональда Трампа Мелании, «так что с точки зрения коммуникации с американскими и западными элитами у нее всё неплохо».

«Сказать, что она как-то изменит курс Словении, нельзя, но для России она наименее антироссийский кандидат, наиболее комфортный кандидат в отличие от двух других. Она не обвиняла ни в чем Москву, не выступала с какими-то резкими заявлениями», — заявил Бондаренко.

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Эксперт добавил, что Словения является одним из «хороших до недавнего времени примеров взаимодействия России и страны — члена Евросоюза».

«Посмотрим, может быть, это всё можно будет сохранить с новым президентом», — заключил он.

По данным на сайте Государственной избирательной комиссии Словении, беспартийная Пирц-Мусар набрала 53,89% голосов. За бывшего главу МИД Республики Словения, депутата от Словенской демократической партии Анже Логара проголосовали 46,11% избирателей. Всего во втором туре выборов приняли участие 908 138 граждан республики, что составляет 53,6% всех словенцев, обладающих правом голоса.

Избранный президент вступит в должность 23 декабря текущего года, когда истекут полномочия нынешнего главы государства Борута Пахора, который провел на своем посту два срока и в соответствии с конституцией республики не может баллотироваться в третий раз.

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