Реклама
Прямой эфир
Мир
США предоставили Украине $4,5 млрд в качестве прямой бюджетной поддержки
Спорт
Сборные Дании и Туниса сыграли вничью на ЧМ-2022 по футболу
Спорт
Месси оценил поражение Аргентины на старте ЧМ фразой «нам нет оправданий»
Общество
Участок оранжевой ветки московского метро вновь закроют с 3 по 7 декабря
Наука
В Курчатовском институте рассказали о развитии в РФ лучшей в мире научной инфраструктуры
Мир
В Молдавии вдвое выросли цены на свечи из-за отключений электроэнергии
Мир
Голосование на «Евровидении» в 2023 году станет платным
Авто
АвтоВАЗ столкнулся с нехваткой комплектующих для Lada Granta
Экономика
H&M отказалась от работы с онлайн-розницей в России
Мир
Во Франции разрешили заправлять машины использованным маслом для фритюра
Мир
Канцелярия президента Польши подтвердила его диалог с пранкерами из РФ
Спорт
Булыкин заявил, что сборная Дании не должна проиграть Тунису на ЧМ-2022

Орбан ответил на недовольство Киева его шарфом с «Великой Венгрией»

0
Фото: Global Look Press/dpa/Britta Pedersen
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на недовольство, проявленное украинской стороной по поводу его появления на мачте национальной сборной в шарфе с изображением «Великой Венгрии». Свое мнение он высказал в соцсетях во вторник, 22 ноября.

Футбольный вопрос: что нужно знать о ЧМ-2022 в Катаре
Долгожданный мундиаль привлек к себе повышенное внимание задолго до начала матчей

Речь идет о футбольном матче Венгрии против Греции, состоявшемся 20 ноября на ЧМ-2022 в Катаре, на который Орбан пришел в шарфе, на котором была карта с изображением страны в границах до 1920 года. Тогда Венгрии принадлежали территории, входящие сейчас в состав Румынии, Сербии, Австрии, Украины, а также Хорватии и Словакии.

Орбан призвал не смешивать футбол с политикой.

«Футбол — это не политика. Не будем видеть в нем то, чего нет. Сборная Венгрии — команда каждого венгра, где бы он ни жил!» — написал премьер-министр.

Ранее в этот день пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что посла Венгрии вызовут в украинский МИД из-за инцидента с шарфом.

Также во вторник МИД Румынии выразил «неодобрение» послу Венгрии в Бухаресте из-за шарфа премьер-министра Венгрии.

Церемония открытия чемпионата состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур. На поле прошли парады флагов стран-участниц, а также талисманов прошлых чемпионатов мира.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022