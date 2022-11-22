Орбан ответил на недовольство Киева его шарфом с «Великой Венгрией»
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на недовольство, проявленное украинской стороной по поводу его появления на мачте национальной сборной в шарфе с изображением «Великой Венгрии». Свое мнение он высказал в соцсетях во вторник, 22 ноября.
Речь идет о футбольном матче Венгрии против Греции, состоявшемся 20 ноября на ЧМ-2022 в Катаре, на который Орбан пришел в шарфе, на котором была карта с изображением страны в границах до 1920 года. Тогда Венгрии принадлежали территории, входящие сейчас в состав Румынии, Сербии, Австрии, Украины, а также Хорватии и Словакии.
Орбан призвал не смешивать футбол с политикой.
«Футбол — это не политика. Не будем видеть в нем то, чего нет. Сборная Венгрии — команда каждого венгра, где бы он ни жил!» — написал премьер-министр.
Ранее в этот день пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что посла Венгрии вызовут в украинский МИД из-за инцидента с шарфом.
Также во вторник МИД Румынии выразил «неодобрение» послу Венгрии в Бухаресте из-за шарфа премьер-министра Венгрии.
Церемония открытия чемпионата состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур. На поле прошли парады флагов стран-участниц, а также талисманов прошлых чемпионатов мира.