Участок оранжевой ветки московского метро вновь закроют с 3 по 7 декабря

Участок между станциями «Октябрьская» и «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии Московского метрополитена будет закрыт с 3 по 7 декабря включительно. Об этом сообщили 22 ноября в департаменте транспорта столицы.

«Станции «Октябрьская» и «Новые Черемушки» станут временно конечными, движения не будет между ними. Вдоль закрытого участка начнут ездить бесплатные автобусы КМ, проезд на трамваях № 14 и 26 тоже будет бесплатным. Для пассажиров будет действовать бесплатный повторный вход в метро», — сообщили в дептрансе.

В эти дни будут идти строительные работы. Специалисты будут прокладывать второй перегонный тоннель будущей Троицкой линии, который пройдет в том числе под участком оранжевой ветки.

Этот участок уже был закрыт из-за прокладки тоннеля Троицкой линии метро в начале ноября.

С 12 ноября участок Замоскворецкой линии метро между станциями «Автозаводская» и «Орехово» закрылся примерно на полгода из-за реконструкции тоннеля между станциями «Царицыно» и «Кантемировская».

Для пассажиров организуют бесплатные компенсационные автобусы: КМ, КМ1, КМ2, Е80, Е80. Повторный вход в метро будет бесплатным.