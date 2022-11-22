Супруги подорвались на боеприпасе под Белгородом
Два человека погибли в селе Староселье Краснояружского района Белгородской области, подорвавшись на боеприпасе. Об этом сообщил 22 ноября губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Супружеская пара подорвалась на боеприпасе неустановленного образца. Все необходимые следственные мероприятия проводятся», — написал он в своем Telegram-канале.
Гладков напомнил, что с 27 октября на территории этого муниципалитета введен режим ЧС. Следствие будет также разбираться, как эта семья оказалась в селе.
Белгородский губернатор вновь призвал жителей не приезжать в населенные пункты, где введен режим ЧС, без согласования с главами этих территорий. Он отметил, что эти меры предосторожности необходимо соблюдать ради сохранения собственной же безопасности.
Ранее во вторник при обстреле украинскими войсками Шебекино в Белгородской области погибла мирная жительница. женщина получила черепно-мозговую травму. Врачи пытались ее спасти, но пострадавшая умерла в машине скорой помощи.
В настоящее время в Белгородской области идет строительство укреплений в связи с напряженной обстановкой из-за обстрелов со стороны Украины.
Кроме того, в ряде регионов России с октября введен средний уровень реагирования — в Республике Крым, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Это также связано с ситуацией на Украине.