В Молдавии вдвое выросли цены на свечи из-за отключений электроэнергии

Спрос на свечи резко вырос в нескольких районах Молдавии после начавшихся отключений электроэнергии. Об этом сообщила 22 ноября газета «Аргументы и факты в Молдавии».

Местная жительница Виорика Мидриган заявила, что одна свеча из парафина раньше стоила 3 лея (9,5 рубля), а сейчас ее продают за 5 леев (15,8 рубля). Свечи из натурального воска, по ее словам, продаются еще дороже.

На прошлой неделе энергоснабжение Молдавии было приостановлено из-за аварийного отключения высоковольтной линии электропередачи Исакча – Вулканешты – Молдавская ГРЭС, по которой в республику поступала электроэнергия из Румынии.

21 ноября президент Майя Санду спрогнозировала, что в Молдавии ожидается усугубление энергетического и экономического кризиса.

Агентство Bloomberg 10 ноября сообщило, что Молдавии необходимо более €1 млрд для того, чтобы компенсировать дополнительные затраты на энергоносители этой зимой.

1 ноября Санду допустила, что Молдавия зимой рискует остаться без газа и электроэнергии.