Движение ограничат в день приезда Деда Мороза в Оренбург
В Оренбурге 9 декабря, в день прибытия Деда Мороза, ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать на привокзальной площади с 17.00 до 23.00. При этом расписание регулярных поездов менять не будут.
Как пишет 56orb.ru со ссылкой на городскую администрацию, досмотр с помощью рентгена и через рамки металлоискателя будут проходить не только пассажиры поездов, но и гости, приехавшие на праздник с большими сумками.
В этот день не будет работать зона парковки на привокзальной площади и вблизи нее. Власти советуют пользоваться такси или общественным транспортом.
Поезд Деда Мороза впервые прибудет в Орск и Оренбург 9 декабря. А из Великого Устюга он отправился 22 октября. Маршрут поезда пройдет через 130 российских городов.
Урал56.Ру отмечает, что билеты на посещение передвижной резиденции главного волшебника страны в Оренбурге раскупили за считаные минуты. Детский билет стоил 1,9 тыс. рублей, а в сопровождении взрослого — 2,4 тыс. рублей.
Впрочем, без билетов гости смогут побывать в вагоне-ресторане и вагоне-лавке.