Голосование на «Евровидении» в 2023 году станет платным

Правила проведения «Евровидения» изменятся в 2023 году. Новое положение опубликовано на официальном сайте Международного конкурса песни.

Так, в следующем году определять результаты полуфинала конкурса будут только зрители. Делать они это будут с помощью платного онлайн-голосования. Члены жюри будут выбирать только победителей в Гранд-финале.

«После беспрецедентного характера нарушений при голосовании, наблюдаемых на конкурсе в 2022 году, была создана рабочая группа членов Европейского вещательного союза (EBU) для поиска способов защиты целостности мероприятия. Затем его рекомендации были одобрены референтной группой, руководящим советом конкурса и исполнительным советом EBU», — отмечает пресс-служба конкурса.

Примечательно, что в положении отмечается, что «Евровидение» «является неполитическим мероприятием». Между тем в этом году по решению EBU Россию не допустили к участию в «Евровидении». В заявлении отмечалось, что решение было принято на фоне событий вокруг Украины.

Победителем «Евровидения-2022» стал Киев. Украинцы во время выступления нарушили правила и начали продвигать политические лозунги на сцене. Организаторы «Евровидения» отказались, в свою очередь, считать заявления музыкантов политическим выступлением.

В июне стало известно, что исходя из тещей ситуации, Украину лишили права проведения «Евровидения» в 2023 году. Его удостоилась Великобритания, занявшая в конкурсе второе место.

Станет ли Россия в новом году участвовать в конкурсе — неизвестно.

Между тем, некоторые страны уже отказались «Евровидения». Болгария в качестве причины назвала «нехватку денег». Черногория и Северная Македония также указали, что не будут участвовать в конкурсе из-за стоимости. За участие в конкурсе платят телерадиовещательные компании. Сумма зависит от страны.