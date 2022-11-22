Водитель легковушки погиб в ДТП с участием грузовика в Псковской области

В Дновском районе Псковской области в результате столкновения легковушки с грузовиком погиб человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Авария произошла во вторник, 22 ноября, на автодороге за деревней Вишенка. По предварительным данным, 54-летний водитель «Лады Гранта» потерял управление, машина выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик Hyundai под управлением 48-летнего мужчины.

От удала оба автомобиля вылетели в кювет. Водитель легковушки получил различные травмы, от которых скончался на месте. Известно, что водитель грузовика тоже пострадал, но информация о его состоянии не приводится.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, бригада «скорой», пожарные подразделения, следственно-оперативная группа, уточняет Псковское агентство информации. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

21 ноября на трассе в Пителинском районе Рязанской области столкнулись Hyundai Getz и большегруз Iveco. Погибли пожилые водитель и пассажирка легковушки.