Magna встроила систему мониторинга водителя в зеркало заднего вида

Компания Magna встроила систему мониторинга водителя в салонное зеркало заднего вида. Она анализирует голову, глаза и тело водителя, чтобы обнаружить отвлекающихся от дороги или сонливых водителей, сообщило 21 ноября издание Autonews Europe.

В отличии от других производителей, которые устанавливают датчики, следящие за состоянием водителя на рулевой колонке или на передних стойках, система мониторинга водителя от Magna встроена в зеркало заднего вида с автоматическим затемнением.

Она также использует в своей системе инфракрасные датчики, они могут предсказать, когда водитель может быть недостаточно внимателен, и отправить ему предупреждение с помощью звуковых или визуальных уведомлений от автомобиля.

В 2026 году в Европе должны вступить в силу новые нормы безопасности, включая системы, которые в автомобилях будут следить за состоянием водителя вместе с другими передовыми функциями безопасности. Осенью 2022 года стало известно, что Национальный совет по безопасности на транспорте США призвал к скорейшему внедрению систем безопасности, которые будут использовать мониторинг в салоне для предотвращения вождения автомобиля в нетрезвом виде.

27 октября Toyota стала заменять один из двух электронных умных ключей к своим автомобилям на простой механический. Глобальная нехватка чипов привела к серьезной задержке производства и отгрузки автомобилей, в результате многим покупателям приходится долгое время ждать свой новый автомобиль. Чтобы минимизировать сроки доставки машин клиентам, в Toyota решили поставлять их с простым механическим ключом.