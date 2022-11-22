Булыкин заявил, что сборная Дании не должна проиграть Тунису на ЧМ-2022

Сборная Дании по футболу как минимум не должна проиграть Тунису на матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в понедельник, 22 ноября.

Отвечая на вопрос о том, можно ли датчан считать однозначным фаворитом, спортсмен упомянул сенсационный проигрыш Аргентины в матче с Саудовской Аравией.

«Мы считали, что фавориты аргентинцы, а саудиты показали, что это не считается, и самое главное — то, как команда играет, как бьется на поле и не опускает ли руки, потому что всегда есть моменты, когда одна команда делает паузу и у второй появляются шансы. Поэтому здесь в любой паре можно сказать, кто фаворит на бумаге, а на футбольном поле кто будет — это уже вопрос. Но с датчанами я думаю более-менее понятно, они должны как минимум не проиграть», — заявил Булыкин.

При этом он отметил, что делать какие-то выводы можно будет только после первой игры.

«Я думаю то, что было до чемпионата — это не считается, это совсем другие игры, есть изменения в составе, поэтому нужно смотреть после первой игры. И после первой игры уже прикидывать, на что способна команда, потому что даже месяц дает большую разницу в подготовке, физической форме и у кого-то могут быть микротравмы», — добавил футболист.

Ранее в этот день сборная Аргентины потерпела поражение от команды Саудовской Аравии в матче первого тура группового этапа на чемпионате мира по футболу в Катаре. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды с Ближнего Востока. На гол Лионеля Месси (10-я минута, с пенальти) победители ответили точными ударами Салеха Аль-Шехри (48) и Салима Аль-Давсари (53).

Церемония открытия чемпионата состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур. На поле прошел парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.