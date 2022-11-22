Минздрав Удмуртии назвал «порочащей» информацию о выброшенной вакцине

Минздрав Удмуртии прокомментировал информацию, появившуюся в соцсетях, о том, что у городской поликлиники №6 в Ижевске нашли выброшенный пакет с вакциной от гриппа «Совигрипп». Там назвали эти данные «порочащими» и «не соответствующими действительности2.

Как пишет ИА «Сусанин», администрация поликлиники проверила контейнерную площадку и территорию у медицинского учреждения. Пакета с вакциной там не нашли. Кроме того, главный внештатный специалист республиканского минздрава Елена Корякина провела сверку вакцины, которая есть в поликлинике, но недостачу не обнаружила — все препараты находились в холодильниках.

Вакцину этой серии получили пять организаций. Там тоже проверки проверку, но недостачи не нашли. Препарат также поступил в продажу и в частные медицинские центры.

В минздраве подчеркнули, что вакцина, поступающая в государственные медицинские организации, учтена в общероссийской информационной системе мониторинга движения лекарственных препаратов. Использованную вакцину утилизируют как медицинские отходы класса Б.

Результаты проверки передадут в правоохранительные органы. Там должны установить лиц, сделавших фото пакета с препаратом, уточняет udm-info.ru.

Агентство напоминает, что в 2019 году жители Ижевска нашли на перекрестке улиц Нагорной и Западной выброшенные медицинские карты пациентов.