Клад XVI века обнаружили археологи в Пскове

В Пскове во время раскопок обнаружили клад XVI века с серебряными монетами. Об этом директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова рассказала на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Последняя находка сезона действительно уникальная. Как все любят, это клад. Скорее всего, конец XVI века. Небольшая кубышка, и в ней больше 600 серебряных чешуек. Он был спрятан в постройке под деревянным полом», — уточнила Марина Кулакова.

Клад был найден на пересечении улиц Карла Маркса и Гоголя в ходе раскопок по территории газопровода. Также работы велись на улице Волкова, перекрестке Карла Маркса и Свердлова.

В конце августа археологи продемонстрировали фрагменты подворья Псково-Печерского монастыря в Пскове. Речь идет об одном из горизонтов культурного слоя, исследованном на Мстиславских раскопках на набережной реки Великой у Мстиславской башни с 2016 по 2020 год.