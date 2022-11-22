Украинцы в Париже напали на освещавших акцию в поддержку Донбасса блогеров

Украинцы напали на съемочную группу блогеров, которая освещала акцию в поддержку Донбасса в Париже. Об этом сообщается во вторник, 22 ноября.

Инцидент произошел 19 ноября.

«Мы встретили группу украинцев, двух мужчин и трех женщин, которые остановили нас, потребовав, чтобы мы записали с ними интервью. Они начали говорить, что это немыслимо, что Франция разрешила проведение акции русских. Мы отметили, что это не пророссийская демонстрация, а акция в поддержку Донбасса, что их сильно разозлило», — рассказала «РИА Новости» одна из блогеров.

После этого, словам собеседницы агентства, украинцы продолжили грубо высказываться в адрес России.

«Когда они поняли, что мы не поддерживаем Украину, они начали раздражаться и вести себя очень агрессивно, оскорбляли нас, начали говорить, что на Украине нет никаких проблем», — отметила она.

В ответ на это заявление блогер поинтересовалась, зачем тогда украинцы приехали во Францию. Украинцы заявили на это, что их страна ничего не просила у Евросоюза. Блогер возразила, что помощь Европы Украине значительна, а санкции против России влияют на повседневную жизнь европейцев.

Украинцы начали снимать блогеров на видео и отказались прекратить съемку даже после того, как их об этом попросили. После повторной просьбы удалить запись, одна из блогеров получила пинок ногой, а затем удар по голове.

По словам женщины, полиция остановила драку, но потребовала, чтобы блогеры удалили видеосъемку. Задерживать украинцев полиция не стала.

19 ноября в Париже прошла акция в поддержку жителей Донбасса. Она была организована движением SOS Donbass. На акцию вышли сотни людей. Напротив Эйфелевой башни участники растянули большой баннер со словами Stop killing Donbass («Прекратите убивать жителей Донбасса»).

Акции в поддержку жителей Донбасса, организованные движением Stop Killing Donbass, также прошли в субботу в Руане, Кане, Сан-Себастьяне, Перпиньяне, Лионе и Милане.

По словам Новиковой-Бернэ, следующую акцию планируется провести после Нового года.

Акции и митинги в поддержку жителей Донбасса и России проходят и в дргуих европейских странах.

Так, 21 ноября, подобные акции прошли в Лейпциге и ряде других городов Германии. Участники протестов заявили о том, что хотят, чтобы разжигатели конфликтов из НАТО перестали разжигать конфликт между Германией и Россией. Протестующие называли ФРГ «марионеткой, служащей интересам США и НАТО», а также призывали пересмотреть санкции в отношении РФ, поскольку они «обернулись катастрофическими последствиями» для них самих.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».