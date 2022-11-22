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Вена передала Киеву первые 140 ноутбуков в рамках меморандума о сотрудничестве

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Фото: Global Look Press/dpa/Monika Skolimowska
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Австрия подписала меморандум о намерении поддержать Украину в восстановлении цифровой инфраструктуры. Об этом сообщило во вторник, 22 ноября, издание Der Standart со ссылкой на министерство финансов страны.

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«Австрия хочет помочь Украине в поддержании и восстановлении цифровой инфраструктуры и предоставить для этой цели генераторы и ноутбуки, а также обменяться опытом в сфере цифровизации», — говорится в статье.

Сообщается, что первые 140 ноутбуков уже переданы украинской стороне.

Отмечается также, что государственный секретарь по цифровизации Австрии Флориан Турски пообещал предоставить Киеву помощь в восстановлении в установке оптоволоконных соединений.

«Планирование, строительство и модернизация инфраструктуры широкополосного доступа в Интернет должны поддерживаться, прежде всего, специальными знаниями и обменом опытом», — заявил Турски, чьи слова приводятся в статье.

Помимо цифровой инфраструктуры, пишут авторы, население Украины неоднократно страдало от перебоев в электроснабжении. По этой причине также планируется поставка дизельных генераторов.

«Важно, чтобы инфраструктура для населения оставалась нетронутой, а связь внутри Украины продолжала функционировать», — говорится в заявлении Турски.

Ранее, 26 октября посол России в Вене Дмитрий Любинский заявил, что территория Австрии негласно используется для транзита вооружения на Украину, несмотря на ее нейтральный статус. Любинский выразил удивление тем, как принцип нейтральности Австрии соотносится с выделяемой Веной финансовой помощью Украине, поставками военной амуниции и защитной экипировки, согласием на выделение Евросоюзом новых траншей и участием в военно-учебной миссии ЕС.

До этого, еще в июне, в министерстве внутренних дел Австрии подтвердили участие своих граждан в конфликте на стороне Украины. Тогда ведомство сообщало, что располагает информацией о небольшом однозначном количестве людей, которые выехали в зону боевых действий и которые, вероятно, будут активно участвовать в военных действиях.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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