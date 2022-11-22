Эксперт спрогнозировал восстановление объема выдачи автокредитов в РФ

В середине 2023 года при благоприятном развитии ожидается восстановление среднемесячных продаж автокредитов на уровне конца 2021 года, рассказал «Известиям» 22 ноября директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников.

При этом, по его словам, в базовом сценарии в ближайшие годы рост будет медленным.

«Рынок могут поддержать госпрограммы субсидирования, быстрое восстановление поставок авто из стран Азии и снижение пошлин при параллельном импорте транспорта. Так, при сохранении ограничений поставок европейских и корейских марок, новые авто из Китая могут занять около трети всего рынка», — сказал он, уточнив, что без соблюдения этих условий динамика автокредитования будет слабая.

По оценке финансовой организации, параллельный импорт поддержит рынок как новых, так и подержанных машин в условиях низкого курса мировых валют относительно рубля.

«Но заградительные пошлины и сложности с логистикой и переводом валюты могут ограничивать предложение», — добавил Шорников.

Как отметил эксперт, на развитие рынка автокредитования новых автомобилей повлияет нераспроданные на складах машины, которые будут приобретены даже по высоким ценам. Кроме того, сохраняется спрос на авто с пробегом, так как кредитование не лимитирует вторичный рынок продаж.

«За последние годы банки расширили кредитные программы на покупку авто с пробегом и упростили залоговые требования. Теперь россияне могут приобрести практически любые машины даже без первоначального взноса. Так, отсутствие каско, возраст свыше 10 лет и даже правый руль уже давно не являются стоп-факторами для автокредитования», — заключил он.

Ранее 22 ноября в пресс-службе Минпромторга сообщили, что в России продлена на следующий год программа льготного автокредитования. По информации ведомства, на начало ноября по программе было продано свыше 34 тыс. автомобилей.