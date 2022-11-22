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Эксперт спрогнозировал восстановление объема выдачи автокредитов в РФ

Эксперт Шорников: при благоприятном сценарии в середине 2023 года ожидается восстановление среднемесячных продаж автокредитов
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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В середине 2023 года при благоприятном развитии ожидается восстановление среднемесячных продаж автокредитов на уровне конца 2021 года, рассказал «Известиям» 22 ноября директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников.

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При этом, по его словам, в базовом сценарии в ближайшие годы рост будет медленным.

«Рынок могут поддержать госпрограммы субсидирования, быстрое восстановление поставок авто из стран Азии и снижение пошлин при параллельном импорте транспорта. Так, при сохранении ограничений поставок европейских и корейских марок, новые авто из Китая могут занять около трети всего рынка», — сказал он, уточнив, что без соблюдения этих условий динамика автокредитования будет слабая.

По оценке финансовой организации, параллельный импорт поддержит рынок как новых, так и подержанных машин в условиях низкого курса мировых валют относительно рубля.

«Но заградительные пошлины и сложности с логистикой и переводом валюты могут ограничивать предложение», — добавил Шорников.

Как отметил эксперт, на развитие рынка автокредитования новых автомобилей повлияет нераспроданные на складах машины, которые будут приобретены даже по высоким ценам. Кроме того, сохраняется спрос на авто с пробегом, так как кредитование не лимитирует вторичный рынок продаж.

«За последние годы банки расширили кредитные программы на покупку авто с пробегом и упростили залоговые требования. Теперь россияне могут приобрести практически любые машины даже без первоначального взноса. Так, отсутствие каско, возраст свыше 10 лет и даже правый руль уже давно не являются стоп-факторами для автокредитования», — заключил он.

Ранее 22 ноября в пресс-службе Минпромторга сообщили, что в России продлена на следующий год программа льготного автокредитования. По информации ведомства, на начало ноября по программе было продано свыше 34 тыс. автомобилей.

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