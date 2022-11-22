Аварийный участок водовода заменили на западе Тамбова

На западе Тамбова рабочие заменили аварийный участок на водоводе. Об этом сообщает ИА «ОнлайнТамбов.ру» со ссылкой на «РКС-Тамбов».

Работы прошли на водозаборном узле № 2. Специалисты заменили участок угла поворота на водоводе диаметром 500 м.

По данным агентства, данная труба снабжает водой северо-западную часть города, от завода «Октябрь» до улицы Бастионной.

21 ноября сообщалось, что в Орске (Оренбургская область) в декабре завершится модернизация двух участков тепловых сетей общей протяженностью около 5 км. Подрядчики уже смонтировали трубы и провели гидравлические испытания.