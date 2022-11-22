Установка новогодней ели началась на Новособорной площади в Томске

На площади Новособорной в Томске рабочие приступили к монтажу новой новогодней ели. Об этом пресс-служба мэрии сообщает во вторник, 22 ноября.

«24-метровое искусственное дерево начали собирать сегодня утром. Диаметр праздничного дерева — 10 м. Иллюминацию на новой ели зажгут 17 декабря», — говорится в сообщении властей.

Как уточняет РИА «Томск», около нового новогоднего дерева установят фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Также там разместят светодиодные цифры «2023».

Кроме того, вдоль аллей на Новособорной площади появятся светодиодные сакуры и другие различные фигуры. Для отдыхающих смонтируют большую трехскатную и малую горки и лабиринт, выполненные в тематике русских народных сказок.

Салют и масштабные праздничные гулянья в новогоднюю ночь решено не проводить.