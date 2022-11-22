Журналист МИЦ «Известия» стал победителем IX Всероссийского конкурса «Микрофинансирование и развитие»

Редактор МИЦ «Известия» Дмитрий Алексеев стал победителем IX Всероссийского конкурса «Микрофинансирование и развитие» в номинации «Финансовое просвещение» с материалом: «Бес паники: названы самые выгодные способы сбережения денег»

СРО «МиР» провела IX Всероссийский конкурс «Микрофинансирование и Развитие» среди журналистов — авторов материалов в СМИ на тему микрофинансирования в России, а также специалистов по коммуникациям и спикеров — представителей микрофинансовых организаций, оказывающих своей деятельностью влияние на информационную среду рынка.

Конкурс лучших публикаций в СМИ «Микрофинансирование и Развитие» проводится СРО «МиР» ежегодно с 2013 года. Главная цель конкурса — поиск и поощрение авторов публикаций и представителей микрофинансового рынка, внесших существенный вклад в достоверное информирование общества о текущем состоянии, регуляторных изменениях, происходящих на рынке, а также в обеспечение защиты прав потребителей финансовых услуг и повышение их финансовой грамотности.

Церемония награждения состоится в Санкт-Петербурге в рамках XXI Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности 1 декабря 2022 года.