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В ряде районов Крыма продлен высокий уровень террористической опасности
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В ряде районов Крыма продлен высокий уровень террористической опасности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Высокий уровень террористической опасности в ряде районов Крыма продлили до 7 декабря. Об этом глава республики Сергей Аксенов заявил во вторник, 22 ноября.

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Глава республики Сергей Аксенов — о ситуации в регионе после введения среднего уровня реагирования и заявлениях Илона Маска

«Решение затрагивает, в частности, территории городских округов Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойский, Красноперекопский и Ленинский районы», — цитирует Аксенова «Крыминформ».

По словам главы республики, повышенный уровень террористической опасности также продолжит действовать на объектах сфер транспорта и инфраструктуры, передает RT.

Ранее в этот день Аксенов заявил, что информация об эвакуации населения из Армянска, появившаяся в СМИ, не соответствует действительности, сообщает телеканал «360». Он назвал это фейком и подчеркнул, что никакой эвакуации нет.

Аксенов добавил, что подобную информацию распространяют украинские спецслужбы. По его словам, полуострову ничего не угрожает, передает НСН.

Сообщения об «эвакуации» Армянска, расположенного на севере Крыма, появились накануне в украинских СМИ. Как заявил в понедельник советник главы республики Олег Крючков, вбросы делались от имени якобы российских солдат. Он отметил, что в Армянске ситуация стабильная.

Ранее, 18 ноября, сообщалось, что в Крыму продолжаются фортификационные работы для обеспечения безопасности граждан. В реализации соответствующих мер задействованы военные и сотрудники силовых структур.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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