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Около 1 млн рублей направили на подвоз воды жителям Дровяного в Мурманске

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Власти Мурманска направили 906 тыс. рублей на посуточное обеспечение жителей отдаленного жилого района Дровяное чистой водой. Об этом сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на горадминистрацию.

Подвоз питьевой воды населению Дровяного организован из-за ухудшения качества воды из крана. Взятые в конце октября — начале ноября пробы показали несоответствие требованиям по показателю «цветность».

Средства на посуточное обеспечение водой выделят комитету по жилищной политике из резервного фонда.

10 ноября Роспотребнадзор рекомендовал городским властям принять меры по организации водоснабжения и известить жителей о плохом качестве воды. На следующий день администрация опубликовала сообщение, где призвала население Дровяного не пользоваться водой из крана.

Также 11 ноября сообщалось, что в районах Дровяное и Абрам-Мыс идет подключение потребителей к централизованной системе водоснабжения Мурманска. Предполагается, что это решит проблему с качеством воды. Сейчас вода в Дровяное подается из озера Первое.

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