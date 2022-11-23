В чем копить

В марте этого года мы увидели стремительный рост курса доллара, максимальное значение превысило 121 рубль. После чего российская национальная валюта стала укрепляться, приблизившись в конце июня к 50 рублям за «американца».

Если говорить о долгосрочном прогнозе курса рубля, стоит значительное внимание уделять платежному балансу — анализировать динамику экспорта и импорта, потоков капитала. А вот чтобы попробовать просчитать его на горизонте от нескольких месяцев до года, я рекомендую опираться на ожидания экономических агентов, прежде всего домохозяйств и юрлиц, которые оказывают решающее влияние на курс доллара в кратко- и среднесрочной перспективе.

По данным ЦБ, по состоянию на 1 сентября 2022 года население держало в наличной иностранной валюте более 5,7 трлн рублей. Еще свыше 13,7 трлн рублей в иностранной валюте и драгметаллах физические и юридические лица хранили в банках. В наличных рублях население хранит почти 13 трлн рублей, а на депозитах — более 38 трлн. Исходя из этих цифр, становится понятным, почему так важно поддерживать плавность курса национальной валюты. В случае подрыва уверенности экономических агентов в нем значительная доля рублевых триллионов может устремиться в иностранные деньги, что способно привести к взрывному росту курса доллара. Примерно такую картину мы наблюдали в марте.

Особенно важным фактор ожиданий и действий домохозяйств по купле-продаже валюты стал сейчас, когда значительная часть резервов ЦБ заморожена, а значит, ограничена его способность сглаживать ценовые шоки.

На долгосрочном горизонте, если пока вынести за скобки факторы, связанные с проведением военной операции и санкционным давлением, курс рубля должен укрепляться. Просто потому, что страна экспортирует товаров на $585 млрд в год, а импортирует на $285 млрд. Но краткосрочно экспорт России составляет всего $1,6 млрд в день — капля по сравнению с триллионами населения, которые в один момент могут «побежать» в иностранные валюты.

Однако из-за геополитических рисков всё же есть вероятность того, что население в какой-то момент «дрогнет» и испугается хранить свои 50 трлн в национальной валюте. Особенность нынешней ситуации в том, что безналичные доллары на счетах в российских банках — просто запись, за которую еще и берут комиссию, а наличных долларов на всех не хватит, так как их завоз в Россию ограничен санкциями.

Если подобные панические настроения возобладают, то мы можем увидеть любой курс доллара, особенно доллара наличного. И исходя из такого сценария я рекомендую на краткосрочном и среднесрочном горизонте перевести свои сбережения в иностранную валюту, пока остается такая возможность по привлекательным ценам. Да, в этом случае вы потеряете доход по рублевым депозитам. Но, говоря более позитивным языком, если есть хороший шанс продать доллар дороже 100 рублей, почему бы не купить его за 61?

Давайте теперь поговорим, в каком виде покупать иностранную валюту. Предложение наличных долларов и евро ограничено. Текущая разница между наличным «американцем» и курсом на Московской Бирже в последнее время колеблется от 3% до 7%. Это очень мало. Для сравнения, официальный курс иранского ЦБ составляет 42 тыс. риалов за доллар. А реально возможно купить наличный доллар за 340 тыс. риалов. Разница в восемь раз! Я уверен, что в России не сложится такого огромного разрыва, но надеяться на сохранение премии в несколько процентов я бы не стал. Поэтому рекомендую покупать прежде всего наличный доллар.

Что касается покупки безналичной валюты, то лучше отдать предпочтение валютам развивающихся стран, которые можно будет перевести на свои зарубежные счета в эти самые страны. Но здесь важно понимать риски. Рано или поздно американские эмиссары найдут нужные слова в Турции, ОАЭ, Узбекистане, Армении и других ставших популярными у россиян странах. И что будет тогда с этими средствами — большой вопрос.

Еще одним достаточно удобным средством сбережения является криптовалюта. Но если удобство — бесспорно, то надежность под вопросом. В условиях монетарного ужесточения в США децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, будут находиться под давлением. А стабильные монеты, такие как USDT, все-таки не обеспечены в полном объеме фиатными активами, поэтому содержат в себе дополнительные риски.

Физическое золото мне нравится меньше, чем наличный доллар из-за текущего цикла повышения ставки в США. В этом смысле золото похоже на криптовалюты, но менее удобно с точки зрения хранения.

В любом случае диверсификация вложений очень важна. Наличной валюты в России всего около $100 млрд, ее ввоз в страну серьезно ограничен, а рублей в том или ином виде 50 трлн, то есть в восемь раз больше по текущему курсу. Пока денежная единица РФ укреплялась или стояла на месте, это не было проблемой. Но по мере проявления новых трудностей в экономике мы можем увидеть и новое падение рубля. Рост курса доллара будет заставлять население вспоминать о валютной диверсификации, люди будут покупать наличные доллары, чтобы сохранить сбережения. Бумажный «американец» продолжит дорожать из-за ограничения его предложения в России. Если всего лишь пятая часть рублевых сбережений будет переведена в валюту, это вполне может привести к трехзначным значения курса доллара и евро к рублю.

Автор — управляющий директор и член совета директоров Инвестиционной компании ЛМС

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