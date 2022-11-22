Реклама
Прямой эфир
Мир
Вена передала Киеву первые 140 ноутбуков в рамках меморандума о сотрудничестве
Мир
Путин на встрече с президентом Кубы выступил против эмбарго и блокад
Мир
На Украине возбудили дело о «вероломстве» после расстрела военнопленных РФ
Мир
Песков опроверг передачу Путину проектов мирного соглашения с Украиной
Мир
Посла Венгрии вызовут в МИД Украины из-за шарфа Орбана с «Великой Венгрией»
Экономика
Цены на газ в Европе превысили $1280 за 1 тыс. куб. м
Авто
УАЗ выпустил лимитированную версию внедорожника УАЗ-469
Общество
Путин и Диас-Канель открыли памятник Фиделю Кастро в Москве
Общество
В ряде районов Крыма продлен высокий уровень террористической опасности
Экономика
Премии топ-менеджеров в российских госкорпорациях привязали к КПЭ
Экономика
В «Газпроме» указали на дестабилизацию мирового рынка СПГ западными странами
Мир
Турецкий беспилотник нанес удар по базе международной коалиции и SDF в Сирии

Появление Орбана в шарфе с «Великой Венгрией» возмутило румынов

МИД Румынии выразил «неодобрение» послу Венгрии из-за появления Орбана в шарфе с «Великой Венгрией»
0
Фото: ebihoreanul.ro
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МИД Румынии выразил «неодобрение» послу Венгрии в Бухаресте из-за шарфа премьер-министра страны Виктора Орбана с «Великой Венгрией». Об этом говорится в заявлении, опубликованном 21 ноября на сайте румынского внешнеполитического ведомства.

В чужом — отечественный: как Черчесов стал чемпионом Венгрии
Под руководством российского тренера «Ференцварош» обеспечил себе титул за четыре тура до конца турнира

Ранее Орбан посетил футбольный матч между сборными Венгрии и Греции. На премьере был надет красно-бело-зеленый шарф болельщика с изображениями так называемой «Великой Венгрии» — страны в границах до Трианонского договора 1920 года, когда Будапешту принадлежали территории, входящие в состав современных Румынии, Сербии, Хорватии, Словакии, Австрии и Украины.

«МИД передал венгерскому послу в Бухаресте свое решительное неодобрение жеста венгерского официального лица, явно контрастирующего с атмосферой открытости и возобновления двустороннего диалога», — говорится в сообщении на сайте министерства.

Румынская сторона подчеркнула, что в этой связи «любое проявление ревизионизма» неприемлемо. В ведомстве напомнили, что венгерско-румынские отношения регламентируются договором о взаимопонимании, сотрудничестве и добрососедстве, подписанным в 1996 году, а также договором о стратегическом партнерстве, которому в этом году исполняется 20 лет.

Матч состоялся в это воскресенье в Будапеште. Венгры выиграли у греков со счетом 2:1.

Ранее, в конце июля, глава МИД Румынии Богдан Адреску назвал взгляды Орбана неадекватными. Во время своего выступление в румынском городе Бэиле-Тушнад, политик заявил, что «санкции не пошатнули Москву», и допустил, что действия РФ положат конец западному господству и однополярному миру.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022