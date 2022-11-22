Появление Орбана в шарфе с «Великой Венгрией» возмутило румынов

МИД Румынии выразил «неодобрение» послу Венгрии в Бухаресте из-за шарфа премьер-министра страны Виктора Орбана с «Великой Венгрией». Об этом говорится в заявлении, опубликованном 21 ноября на сайте румынского внешнеполитического ведомства.

Ранее Орбан посетил футбольный матч между сборными Венгрии и Греции. На премьере был надет красно-бело-зеленый шарф болельщика с изображениями так называемой «Великой Венгрии» — страны в границах до Трианонского договора 1920 года, когда Будапешту принадлежали территории, входящие в состав современных Румынии, Сербии, Хорватии, Словакии, Австрии и Украины.

«МИД передал венгерскому послу в Бухаресте свое решительное неодобрение жеста венгерского официального лица, явно контрастирующего с атмосферой открытости и возобновления двустороннего диалога», — говорится в сообщении на сайте министерства.

Румынская сторона подчеркнула, что в этой связи «любое проявление ревизионизма» неприемлемо. В ведомстве напомнили, что венгерско-румынские отношения регламентируются договором о взаимопонимании, сотрудничестве и добрососедстве, подписанным в 1996 году, а также договором о стратегическом партнерстве, которому в этом году исполняется 20 лет.

Матч состоялся в это воскресенье в Будапеште. Венгры выиграли у греков со счетом 2:1.

Ранее, в конце июля, глава МИД Румынии Богдан Адреску назвал взгляды Орбана неадекватными. Во время своего выступление в румынском городе Бэиле-Тушнад, политик заявил, что «санкции не пошатнули Москву», и допустил, что действия РФ положат конец западному господству и однополярному миру.