Подрядчик заплатит 2,5 млн рублей за срыв работ на нижегородском стадионе

В Нижнем Новгороде подрядную организацию, занимающуюся возведением легкоатлетического манежа на стадионе «Локомотив», ждет крупный штраф. Работы до сих пор не выполнены, компанию «Стройальянс» обвиняют в ненадлежащем исполнении обязательств.

Как пишет ИА «НьюсНН», в октябре и ноябре 2021 года компания была оштрафована на 100 тыс. рублей дважды. В апреле этого года ее вновь наказали на 100 тыс. рублей. В ноябре заказчик работ, ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик», направил досудебную претензию на 2,2 млн рублей.

На строительство манежа был выделен почти 571 млн рублей. Работы должны были завершить еще в августе этого года. В итоге сроки продлили до 26 декабря.

Ранее сообщалось, что в следующем году на содержание другого стадиона, «Нижний Новгород», планируется выделить порядка 154 млн рублей. Средства поступят из регионального и федерального бюджетов.