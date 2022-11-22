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ЕС пошел на уступки ряду стран из-за перевозки российский нефти

Politico: ЕС пошел на уступки Кипру, Греции и Мальте, чьи танкеры занимаются перевозками российской нефти
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Фото: Global Look Press/Rosneft
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Евросоюз (ЕС) пошел на уступки Кипру, Греции и Мальте, чьи танкеры занимаются перевозками российской нефти, и которые опасались введения ограничения цен на нефть, перевозимую по морю. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщает издание Politico со ссылкой на официальные лица в ЕС.

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«Чиновники заявили, что ЕС уже пошел на уступки этим трем странам и ослабил санкции на другие российские товары, такие как удобрения, цемент и другую продукцию, чтобы смягчить удар по их судоходным отраслям», — передает Politico.

Politico напомнило, что в октябре Венгрия, а также Кипр, Греция и Мальта выступили против ограничения цен на перевозимую морскими путями нефть. Позднее Греции и Кипру была обещана поддержка со стороны ЕС.

14 ноября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов попытаться ввести потолок цен на нефть из России, все необходимые для этого политические инструменты уже подготовлены. При этом, по словам главы ЕК, конкретные параметры стоимостных ограничений пока не согласованы.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал заявление главы ЕК абсурдным. Он напомнил, что с 5 декабря странам ЕС будет запрещено покупать российскую нефть, перевозимую морским транспортом.

По словам эксперта, если в ЕК пытаются говорить о трубопроводных поставках нефти, которые и после 5 декабря сохранятся в Центральной Европе из России, то они не смогут достигнуть соглашения внутри ЕС, потому что это решение будет блокировать Венгрия. Он выразил сомнение, что кто-то будет соблюдать санкции, установленные европейцами для остального мира.

В сентябре страны «большой семерки» договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также в G7 заявили о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы России, а также снизить цены на энергоносители во всем мире.

Президент России Владимир Путин в ответ на это пригрозил полностью остановить поставки сырья из России в другие страны. По его мнению, Евросоюз сейчас находится не в том положении, чтобы таким образом диктовать свои условия, напомнив, что «нельзя наносить ущерб объективным экономическим законам — бумерангом всё вернется назад».

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