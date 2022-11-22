Премии топ-менеджеров в российских госкорпорациях привязали к КПЭ

Премии топ-менеджеров будут зависеть от ключевых показателей эффективности (КПЭ). Правительство России утвердило постановление, корректирующее систему премирования руководства госкомпаний. Эффективные менеджеры смогут рассчитывать на премию, а неэффективным откажут в выплатах.

Новые правила разделили на две группы: финансовые, характеризующие прибыльность организации (коэффициенты рентабельности, динамика выручки, чистая прибыль и т.п.), и отраслевые, увязанные с национальными целями развития (количество созданных рабочих мест, объем привлеченных инвестиций, вклад в несырьевой неэнергетический экспорт и т.п.)

По новым правилам теперь будут работать 117 организаций с госучастием, в том числе ВЭБ, РЖД, «РусГидро», «Почта России», Россельхозбанк, ДОМ.РФ, «Россети». Все компании должны будут согласовывать потолок годовых вознаграждений с Минфином и правительственной комиссией.

Также постановление кабмина устанавливает потолок на размеры премий: годовая — 30–50% от годового максимального вознаграждения, квартальные — не более 10% от этого же показателя.

Экономист Евгений Надоршин рассказал, что в настоящее время во многих госкорпорациях уже введены КПЭ, но эффективность продолжает оставлять желать лучшего.

«Изменить ситуацию может только подход к контролю за показателями эффективности, но боюсь, что российская государственная машина на это не способна. Когда есть контроль за КПЭ, они работают. Когда нет контроля или он ослаблен, то они не работают. В некоторых компаниях есть эффективные менеджеры, которыми довольно неплохо управляют, но чаще всего про показатели забывают», — сказал он в беседе с «Абзацем».

Ранее власти также обсуждали возможность введения потолка зарплат для топ-менеджеров госкомпаний и госкорпораций на уровне трех минимальных заработков премьер-министра, то есть не более 30 млн рублей в год. Однако в октябре Минфин отказался от этой идеи.

«Основные проблемы российской власти заключаются в желании зарегулировать всё, что можно, и одновременно — в неспособности нормально контролировать. В том числе в силу неформальных связей, которые позволяют регулярно обходить формальные ограничения», — сказал Надоршин.

Ранее, 18 ноября, данные исследования рекрутинговой компании HeadHunter (HH) показали, что западные санкции заставили российские компании, работающие в сфере строительства и логистики, устроить «гонку зарплат», привлекая таким образом кадры на фоне их дефицита.